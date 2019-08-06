Погоня в Калуге: полиция стреляла по машине нарушителя

Вечером в понедельник, 5 августа, в Калуге полицейские гонялись за водителем ВАЗ 21099.
Погоня началась на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина». Сотрудники ГИБДД подали водителю сигнал с требованием остановиться, но тот продолжил движение в сторону Мстихино, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
К преследованию подключились ещё несколько машин ДПС.
- С помощью голосовых усилителей от водителя требовали остановиться, но он пытался скрыться, неоднократно создавал угрозу окружающим, выезжал на встречную полосу, проезжал на красный сигнал светофора, а в районе села Спас совершил ДТП, но всё равно не остановился, - подчёркивают в полиции.
Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», полицейскую погоню было хорошо слышно зрителям футбольного матча, проходившего в этот момент в Анненках.
Учитывая угрозу для других людей, одна из полицейских машин поравнялась с «Ладой» и сотрудник ДПС выстрелил в воздух. Однако это не заставило нарушителя остановиться. И полицейские открыли стрельбу по колёсам. После этого «Лада» съехала в кювет и перевернулась.
Водитель-нарушитель задержан. Пока известно лишь, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Разбирательство продолжается.
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