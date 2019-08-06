«Калуга» вылетела из Кубка России в драматичном матче

Полная запись матча. Серия пенальти - с отметки 2:47:00.
Вечером в понедельник, 5 августа, футбольный клуб «Калуга» в Анненках проводил матч 1/64 финала Кубка России против белгородского «Салюта».
Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 3:3. Причем калужане трижды вели в счёте, но «Салют» постоянно отыгрывался.
В итоге судьбу встречи решила серия пенальти. Больше повезло в этой футбольной лотерее команде из Белгорода.
А «Калуга» продолжит играть в зоне «Центр» второго дивизиона. В пятницу, 9 августа, в Анненках наша команда будет принимать «Химик-Арсенал» из Новомосковска.
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