8 августа Калугу ждёт свадебный бум

В субботу, 8 августа, в Калуге вступят в законный брак 62 пары. В пятницу об этом рассказали KP40 в городском управлении ЗАГС.

Дату 08.08 многие считают красивой, а в 2020 году она ещё и выпала на субботу – день, когда чаще всего проходят свадьбы.

Как отмечают в загсе, много желающих стать мужем и женой было и 1 августа 2020 года. Тогда в Калуге поженились 50 пар.

Как мы уже рассказывали, с 3 апреля по 31 мая в Калуге нельзя было проводить церемонии бракосочетания из –за эпидемии коронавируса.

С 23 июля в Калужской области разрешили открыть кафе и рестораны.

А с 28 июля в Калужской области начался третий этап снятия ограничений.

Тем временем

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