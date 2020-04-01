В Калуге запретили все свадьбы и разводы

В Калуге с 3 апреля по 31 мая не будут проводиться регистрации заключения и расторжения брака. В среду об этом сообщила городская управа.

Такое решение принято управлением ЗАГС после получения рекомендаций министерства юстиции России. Чиновники ссылаются на ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в нашей стране.

Те пары, у которых были запланированы свадьбы на апрель и май, будут обзванивать и договариваться на новые даты – после 1 июня.

- В исключительных случаях при отказе лиц, вступающих в брак перенести дату государственной регистрации заключения брака на более поздний срок, государственная регистрация будет производиться в присутствии только лиц, вступающих в брак, без проведения торжественной церемонии и без участия приглашенных, - отмечают в горуправе.

По вопросам заключения брака в управление ЗАГС можно звонить по телефонам 714-919 или 55-03-06, по вопросам расторжения брака - 55-12-58.

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