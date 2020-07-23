В Калужской области разрешили полностью открыть кафе и рестораны

С четверга, 23 июля, в Калуге и Калужской области разрешили полностью открыть заведения общественного питания. Об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- С сегодняшнего дня рестораны, кафе и другие организации общепита могут возобновить работу в полном объеме, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения всех санитарных норм, - написал он в соцсетях.

Решение открыть кафе и рестораны принято постановлением правительства Калужской области №566 от 23.07.2020. В документе, в частности, указано, что курить кальян и проводить массовые мероприятия по-прежнему запрещено.

Ранее, напомним, в Калужской области с 20 июля сняли ряд ограничений. Заработали все магазины, разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в залах без присутствия зрителей. Также возобновили работу аттракционы и кегельбаны.

За последние сутки в Калужской области выявили 24 случая заболевания коронавирусом - это самый маленький показатель с середины апреля. При этом коээфициент распространения коронавируса в нашем регионе составляет на данный момент 0,85.

Второй этап снятия ограничений в Калужской области действует с 27 июня.

При этом как минимум до 31 июля в нашем регионе действует масочный режим. Во всех общественных местах нужно закрывать органы дыхания.

Полный текст постановления правительства Калужской области №566 от 23.07.2020 года, которое вносит изменения в постановление №200 от 17.03.2020:

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