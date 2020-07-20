В Калужской области отменили ряд ограничений, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление правительства в понедельник, 20 июля, подписал врио губернатора Владислав Шапша.

Этот документ вносит изменения в постановление правительства №200, принятое ещё в марте и неоднократно после этого изменявшееся.

С 20 июля люди, которые возвращаются в Калужскую область из других стран, не обязаны проходить обсервацию в Людиново. По новым требованиям Роспотребнадзора, можно на границе предъявить справку об отсутствии коронавируса либо пройти тестирование в России в течение трёх дней.

Из пункта о запрете проведения мероприятий убрали упоминание о парках и аттракционах. Как сообщают наши читатели, при этом аттракционы в парках уже заработали.

Также с 20 июля в Калужской области разрешено открыть магазины площадью свыше 800 квадратных метров.

Ранее, напомним, мы сообщали, что в Калужской области нынешним летом решили не открывать детские лагеря.

На 20 июля в нашем регионе зафиксировано 6957 случаев заболевания COVID-19. Вылечились из них 5325 человек. Это 76,5% от числа заболевших.

UPD. Чуть позже Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях опубликовал следующее сообщение:

- Сделали ещё один шаг к привычной жизни. С сегодняшнего дня снимаем все ограничения при осуществлении торговой деятельности, - написал он. - Разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в залах без присутствия зрителей. Также возобновили работу аттракционы и кегельбаны.

Полный текст постановления правительства Калужской области №546 от 20.07.2020:

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