Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июля

В Калужской области в понедельник, 20 июля, подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6923 до 6957.
Выздоровели еще 23 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5325 человек (76,5% от числа заболевших).
В списке жертв коронавируса 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении в больницах и дома остаются 1578 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 20 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 20 июля 2020 года составил 0,85. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
UPD. В Калужской области отменили ряд ограничений. Подробности.
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