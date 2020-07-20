Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 июля

В Калужской области в понедельник, 20 июля, подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6923 до 6957.

Выздоровели еще 23 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5325 человек (76,5% от числа заболевших).

В списке жертв коронавируса 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении в больницах и дома остаются 1578 пациентов:

Калуга – 372 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 229 (-4),

Боровский район – 164 (-1),

Малоярославецкий район – 134 (+1),

Жуковский район – 125 (-1),

Козельский район – 87 (0),

Людиновский район – 86 (0),

Дзержинский район – 53 (+3),

Жиздринский район – 48 (+9),

Сухиничский район – 31 (-2),

Кировский район – 27 (-1),

Перемышльский район – 26 (0),

Ферзиковский район – 24 (-1),

Думиничский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 23 (+2),

Бабынинский район – 20 (0),

Ульяновский район – 19 (+1),

Юхновский район – 18 (0),

Мещовский район – 17 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Медынский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (0),

Куйбышевский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 6 (0),

Износковский район – 5 (0),

Мосальский район – 5 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 20 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 20 июля 2020 года составил 0,85. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

UPD. В Калужской области отменили ряд ограничений. Подробности.

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