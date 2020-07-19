Коронавирус в Калужской области: подтверждены 6923 случая заболевания

В Калужской области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили сегодня, 19 июля, в региональном оперативном штабе. Число заболевших выросло со вчерашних 6889 до 6923.

Выздоровели еще 48 жителей области. Общее число справившихся с ковидом теперь составляет 5302 человека (76,5% от числа заболевших).

В списке жертв коронавируса 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении в больницах остаются 1567 пациентов.

Рассказываем, в каких районах нашли новых заболевших:

Калуга – 367 (- 2 к предыдущему дню),

Обнинск – 233 (-3),

Боровский район – 165 (+2),

Малоярославецкий район – 133 (-2),

Жуковский район – 126 (-4),

Козельский район – 87 (-3),

Людиновский район – 86 (+2),

Дзержинский район – 50 (-2),

Жиздринский район – 39 (0),

Кировский район – 28 (-2),

Сухиничский район – 33 (+2),

Ферзиковский район – 25 (-2),

Перемышльский район – 26 (0),

Ульяновский район – 18 (0),

Думиничский район – 23 (0),

Бабынинский район – 20 (-1),

Юхновский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 21 (+1),

Мещовский район – 17 (0),

Медынский район – 10 (-1),

Барятинский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (0),

Хвастовичский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 7 (0),

Мосальский район – 5 (0),

Износковский район – 5 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 19 июля 2020 года.

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