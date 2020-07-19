Коронавирус в Калужской области: подтверждены 6923 случая заболевания

В Калужской области подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили сегодня, 19 июля, в региональном оперативном штабе. Число заболевших выросло со вчерашних 6889 до 6923.
Выздоровели еще 48 жителей области. Общее число справившихся с ковидом теперь составляет 5302 человека (76,5% от числа заболевших).
В списке жертв коронавируса 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении в больницах остаются 1567 пациентов.
Рассказываем, в каких районах нашли новых заболевших:
- Калуга – 367 (- 2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 233 (-3),
- Боровский район – 165 (+2),
- Малоярославецкий район – 133 (-2),
- Жуковский район – 126 (-4),
- Козельский район – 87 (-3),
- Людиновский район – 86 (+2),
- Дзержинский район – 50 (-2),
- Жиздринский район – 39 (0),
- Кировский район – 28 (-2),
- Сухиничский район – 33 (+2),
- Ферзиковский район – 25 (-2),
- Перемышльский район – 26 (0),
- Ульяновский район – 18 (0),
- Думиничский район – 23 (0),
- Бабынинский район – 20 (-1),
- Юхновский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 21 (+1),
- Мещовский район – 17 (0),
- Медынский район – 10 (-1),
- Барятинский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (0),
- Хвастовичский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 7 (0),
- Мосальский район – 5 (0),
- Износковский район – 5 (0).
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 19 июля 2020 года.
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