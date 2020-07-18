Коронавирус в Калужской области: за сутки выздоровели 115 человек

За последние сутки в Калужской области от коронавируса вылечились еще 115 человек, сообщил сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб. Общее число выздоровевших теперь составляет 5254 жителя области (76,2% от числа заболевших).
Число заразивших выросло со вчерашних 6854 до 6889. Положительный тест на ковид оказался еще у 35 человек.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв коронавируса по-прежнему 54 человека.
На лечении остается 1581 пациент в разных районах области:
- Калуга – 369 (- 49 к предыдущему дню),
- Обнинск – 236 (-5),
- Боровский район – 163 (-3),
- Малоярославецкий район – 135 (+2),
- Жуковский район – 130 (+1),
- Козельский район – 90 (-9),
- Людиновский район – 84 (-2),
- Дзержинский район – 52 (-4),
- Жиздринский район – 39 (+5),
- Кировский район – 30 (-2),
- Сухиничский район – 31 (-1),
- Ферзиковский район – 27 (0),
- Перемышльский район – 26 (-1),
- Ульяновский район – 18 (-7),
- Думиничский район – 23 (0),
- Бабынинский район – 21 (+1),
- Юхновский район – 18 (-3),
- Спас-Деменский район – 20 (+1),
- Мещовский район – 17 (0),
- Медынский район – 10 (-1),
- Барятинский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (+1),
- Хвастовичский район – 6 (+2),
- Куйбышевский район – 7 (0),
- Мосальский район – 5 (+1),
- Износковский район – 5 (-2).
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 18 июля 2020 года.
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