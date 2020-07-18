Коронавирус в Калужской области: за сутки выздоровели 115 человек

За последние сутки в Калужской области от коронавируса вылечились еще 115 человек, сообщил сегодня, 18 июля, региональный оперативный штаб. Общее число выздоровевших теперь составляет 5254 жителя области (76,2% от числа заболевших).

Число заразивших выросло со вчерашних 6854 до 6889. Положительный тест на ковид оказался еще у 35 человек.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв коронавируса по-прежнему 54 человека.

На лечении остается 1581 пациент в разных районах области:

Калуга – 369 (- 49 к предыдущему дню),

Обнинск – 236 (-5),

Боровский район – 163 (-3),

Малоярославецкий район – 135 (+2),

Жуковский район – 130 (+1),

Козельский район – 90 (-9),

Людиновский район – 84 (-2),

Дзержинский район – 52 (-4),

Жиздринский район – 39 (+5),

Кировский район – 30 (-2),

Сухиничский район – 31 (-1),

Ферзиковский район – 27 (0),

Перемышльский район – 26 (-1),

Ульяновский район – 18 (-7),

Думиничский район – 23 (0),

Бабынинский район – 21 (+1),

Юхновский район – 18 (-3),

Спас-Деменский район – 20 (+1),

Мещовский район – 17 (0),

Медынский район – 10 (-1),

Барятинский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (+1),

Хвастовичский район – 6 (+2),

Куйбышевский район – 7 (0),

Мосальский район – 5 (+1),

Износковский район – 5 (-2).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 18 июля 2020 года.

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