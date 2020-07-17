Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли заболевших 17 июля

В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 6818 до 6854. За сутки положительный тест на ковид оказался у 36 жителей области, рассказали в пятницу, 17 июля, в региональном оперативном штабе.
Количество выздоровевших увеличилось на 53 человека. Всего ковидом в регионе переболели уже 5139 жителей (74,9% от числа заболевших).
В списке умерших по-прежнему 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении находятся 1661 пациент во всех районах области:
- Калуга – 418 (-11 к предыдущему дню),
- Обнинск – 241 (0),
- Боровский район – 166 (-1),
- Малоярославецкий район – 133 (-1),
- Жуковский район – 129 (+2),
- Козельский район – 99 (-1),
- Людиновский район – 86 (+3),
- Дзержинский район – 56 (-4),
- Жиздринский район – 34 (-2),
- Кировский район – 32 (-3),
- Сухиничский район – 32 (0),
- Ферзиковский район – 27 (0),
- Перемышльский район – 27 (+1),
- Ульяновский район – 25 (+1),
- Думиничский район – 23 (0),
- Бабынинский район – 20 (-2),
- Юхновский район – 21 (0),
- Спас-Деменский район – 19 (+2),
- Мещовский район – 17 (+1),
- Медынский район – 10 (-1),
- Барятинский район – 10 (0),
- Тарусский район – 8 (0),
- Хвастовичский район – 8 (0),
- Куйбышевский район – 7 (0),
- Мосальский район – 6 (0),
- Износковский район – 7 (+2).
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 17 июля 2020 года.
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