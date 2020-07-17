Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли заболевших 17 июля

В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 6818 до 6854. За сутки положительный тест на ковид оказался у 36 жителей области, рассказали в пятницу, 17 июля, в региональном оперативном штабе.

Количество выздоровевших увеличилось на 53 человека. Всего ковидом в регионе переболели уже 5139 жителей (74,9% от числа заболевших).

В списке умерших по-прежнему 54 человека. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении находятся 1661 пациент во всех районах области:

Калуга – 418 (-11 к предыдущему дню),

Обнинск – 241 (0),

Боровский район – 166 (-1),

Малоярославецкий район – 133 (-1),

Жуковский район – 129 (+2),

Козельский район – 99 (-1),

Людиновский район – 86 (+3),

Дзержинский район – 56 (-4),

Жиздринский район – 34 (-2),

Кировский район – 32 (-3),

Сухиничский район – 32 (0),

Ферзиковский район – 27 (0),

Перемышльский район – 27 (+1),

Ульяновский район – 25 (+1),

Думиничский район – 23 (0),

Бабынинский район – 20 (-2),

Юхновский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 19 (+2),

Мещовский район – 17 (+1),

Медынский район – 10 (-1),

Барятинский район – 10 (0),

Тарусский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 8 (0),

Куйбышевский район – 7 (0),

Мосальский район – 6 (0),

Износковский район – 7 (+2).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 17 июля 2020 года.

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