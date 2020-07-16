Коронавирус в Калужской области: выздоровели уже 74,6% от числа заболевших

В Калужской области в четверг, 16 июля, коронавирус выявили ещё у 37 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6781 до 6818.
Зафиксированы две новые смерти. Это житель Боровского района 1967 года рождения и житель Козельского района 1952 года рождения. Всего в списке умерших 54 жителя Калужской области.
За сутки вылечились 33 калужанин, а всего в регионе справились с вирусом 5086 человек (74,6% от числа заболевших).
Лечение сейчас продолжают 1678 пациентов во всех районах области:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 16 июля 2020 года.
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