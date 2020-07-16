Коронавирус в Калужской области: выздоровели уже 74,6% от числа заболевших

В Калужской области в четверг, 16 июля, коронавирус выявили ещё у 37 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6781 до 6818.

Зафиксированы две новые смерти. Это житель Боровского района 1967 года рождения и житель Козельского района 1952 года рождения. Всего в списке умерших 54 жителя Калужской области.

За сутки вылечились 33 калужанин, а всего в регионе справились с вирусом 5086 человек (74,6% от числа заболевших).

Лечение сейчас продолжают 1678 пациентов во всех районах области:

Калуга – 429 (+8 к предыдущему дню),

Обнинск – 241 (+1),

Боровский район – 167 (-1),

Малоярославецкий район – 134 (+1),

Жуковский район – 127 (+1),

Козельский район – 100 (-2),

Людиновский район – 83 (+1),

Дзержинский район – 60 (-3),

Жиздринский район – 36 (+1),

Кировский район – 35 (-1),

Сухиничский район – 32 (-1),

Ферзиковский район – 30 (-1),

Перемышльский район – 26 (+1),

Ульяновский район – 24 (-1),

Думиничский район – 23 (0),

Бабынинский район – 22 (-1),

Юхновский район – 21 (-4),

Спас-Деменский район – 17 (+2),

Мещовский район – 16 (0),

Медынский район – 11 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Тарусский район – 8 (0),

Хвастовичский район – 8 (+1),

Куйбышевский район – 7 (0),

Мосальский район – 6 (0),

Износковский район – 5 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 16 июля 2020 года.

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