Ещё два человека умерли от коронавируса в Калужской области

За последние сутки в Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса. Всего в списке умерших 54 жителя нашего региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели за сутки 33 калужанина. За весь период – 5086.
На данный момент известно о 6781 заболевшем. Новые данные региональный оперштаб опубликует после 11:00.
По всей России за сутки выявили 6 428 новых случаев коронавируса. За весь период - 752 797. Из них вылечились 531 692, умерли - 11 937.
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