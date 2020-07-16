Ещё два человека умерли от коронавируса в Калужской области

За последние сутки в Калужской области ещё два человека умерли от коронавируса. Всего в списке умерших 54 жителя нашего региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели за сутки 33 калужанина. За весь период – 5086.

На данный момент известно о 6781 заболевшем. Новые данные региональный оперштаб опубликует после 11:00.

По всей России за сутки выявили 6 428 новых случаев коронавируса. За весь период - 752 797. Из них вылечились 531 692, умерли - 11 937.

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