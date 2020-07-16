Смертельное ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Утром в четверг, 16 июля, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе Калужской области произошло смертельное ДТП.
Около 6:20 столкнулись грузовой «Ивеко», который ехал со стороны Калуги, и встречный «Рено».
По предварительным данным управления ГИБДД по Калужской области, в аварии один человек погиб, двое пострадали. Фото с места происшествия опубликовали в региональном ГУ МЧС.
Сейчас устанавливаются точные обстоятельства ДТП.
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