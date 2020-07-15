В Калуге тело мужчины нашли в Яченском водохранилище

В среду, 15 июля, у лодочной станции на Яченском водохранилище в Калуге обнаружили тело мужчины.

На место выезжали следователи, рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. Назначена судмедэкспертиза.

На данный момент известно лишь, что погибшему 34 года. Причины смерти мужчины устанавливаются.

Тем временем

Массовое ДТП в Калужской области: разбились шесть машин. Подробности.

В Калужской области женщина два месяца живёт под яблоней. Подробности.

В Калужской области двух грибников спасли в лесах. Подробности.

Открытие детских лагерей в Калужской области: чиновники предупредили о возможной опасности. Подробности.