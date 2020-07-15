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В Калужской области двух грибников спасли в лесах

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 15.07.2020 08:46 0 338
В Калужской области двух грибников спасли в лесах

В Калужской области утром в среду, 15 июля, в лесах нашли двух пропавших накануне грибников – 73-летнюю женщину и 69-летнего мужчину. Их передали медикам, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Женщина пропала в Калуге в районе деревни Жерело. С собой у неё был телефон, женщина звонила родным и спасателям, но это не помогало поискам.

Как отмечают в «Лиза Алерт», в России данные геолокации полиция и МЧС могут запросить только по решению суда. Но при срочных поисках людей в лесах на эти бюрократические процедуры просто нет времени.

- И если в 2 часа ночи бабушка отвечала внятно, то к 6 утра, судя по разговору, можно делать выводы о критическом ухудшении здоровья, - писали волонтёры. - Бабушка уже не может идти, лежит, общее переохлаждение, давление и ряд дополнительных сложностей со здоровьем. Плачет от ужаса. А ещё часа через два телефон сядет, и она останется без единственной, ещё пока связывающей ниточки с внешним миром. На месте сотрудники МЧС и поисковики «Лиза Алерт», но наши силы заканчиваются, и в такие минуты хочется выть от безнадёжности. Очень страшно уезжать с поиска на работу, зная, что человек вот в этом лесу, живой, что он тебя пока ещё слышит, а найти его никак не получается.

К счастью, в 8 утра пенсионерку удалось обнаружить.

Также найден живым мужчина, который ушёл в лес в районе деревни Маковцы Дзержинского района. Его обнаружили к шести утра.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 15.07.2020 08:46 0 338
Тэги: происшествие лиза алерт лес грибы мчс полиция
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