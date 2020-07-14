Рейсовый автобус попал в ДТП в Калужской области

Утром во вторник, 14 июля, в Малоярославецком районе Калужской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Он следовал из Москвы в Рославль, сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В управлении ГИБДД по Калужской области сообщили KP40, что в аварии никто не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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