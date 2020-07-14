В Калужской области женщина насмерть отравилась грибами

Жительница Калужской области насмерть отравилась грибами. Во вторник, 14 июля, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Погибшая употребляла в пищу условно-съедобные сморчки, не соблюдая правила кулинарной обработки: жарила, не отваривая, - отмечают в ведомстве.

Как говорят в Роспоребнадзоре, чаще всего отравления возникают при употреблении условно-съедобных, ядовитых грибов или при неправильной кулинарной обработке съедобных.

В ведомстве подчёркивают, что не существует никаких примет, позволяющих распознать ядовитый гриб подручными средствами. Все отличительные признаки базируются на морфологическом строении гриба

- Поэтому, прежде чем отправляться на грибную охоту, не поленитесь посмотреть специальную литературу, а если появились какие-либо сомнения в пригодности гриба – выбрасывайте, - поясняют в Роспотребнадзоре. - Опасность могут представлять и заведомо съедобные грибы, собранные в городских парках, скверах, дворах, вблизи автомобильных магистралей и железных дорог. Грибы аккумулируют в себе токсичные элементы и радионуклиды. Поэтому, покупая грибы на трассах, вы одновременно с грибным деликатесом приобретаете всю таблицу Менделеева.

Также калужан призывают не оставлять без присмотра своих малышей. В области зафиксировано несколько случаев, когда дети начинали самостоятельно заниматься сбором грибов, и последствия были очень тяжелые.

Тем временем

Дожди продолжатся в Калуге 15 июля. Подробности.