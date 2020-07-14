Дожди продолжатся в Калуге 15 июля

Во вторник, 14 июля, в Калуге целый день идёт небольшой дождь. Его усиление прогнозируется к вечеру.

А в ночь на 15 июля ожидаются гроза и усиление ветра, предупреждает ГУ МЧС по Калужской области.

Во время грозы порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Спасатели рекомендуют в непогоду не выходить на улицу.

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