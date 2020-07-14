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В Калужской области отложили полноценное открытие детских садов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2020 10:48 1 3233
В Калужской области отложили полноценное открытие детских садов

Две недели назад министерство образования и науки Калужской области заявляло, что с 15 июля могут открыться детские загородные лагеря и полноценно заработать детские сады. Однако пока всё это откладывается.

- Мы ориентировались на середину июля, но пока переход на третий этап снятия ограничений задерживается, - прокомментировали ситуацию 14 июля в Минобразования. - Сейчас детские сады работают в режиме дежурных групп, их посещает более 12 тысяч детей. По возможности сады стараются принимать всех, кто в этом нуждается. Что касается полного открытия, то будем ожидать его в июле. Ещё раз отметим, что открытие зависит от перехода на третий этап, сроки которого пока откладываются. Надеемся, что откладываются не дальше июля.

Как мы уже рассказывали, на второй этап снятия ограничений Калужская область перешла с 27 июня.

Для третьего этапа снятия ограничений нужно, чтобы коэффициент распространения коронавируса не превышал 0,5. Это значит, что за четыре последних дня новых случаев заболевания должно быть в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня. Однако пока в Калужской области он в два раза выше.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.07.2020 10:48 1 3233
Тэги: коронавирус образование дети здравоохранение детские сады отдых
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