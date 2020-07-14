В Калужской области ещё один человек умер от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Скончался 68-летний житель Калуги. Всего в списке умерших уже 52 человека, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
При этом ещё 211 калужан вылечились от коронавируса. За весь период с опасной болезнью справились 4887 жителей Калужской области.
На данный момент известно о 6742 заболевших. За сутки подтвердили 45 новых случаев.
По всей России за сутки подтвердили 6 248 случаев COVID-19. За весь период - 739 947. Из них вылечились 512 825, скончались 11 614.
Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 14 июля 2020 года.
Тем временем
В Калужской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Подробности.
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