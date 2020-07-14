В Калужской области четыре района остались без электричества

В Калужской области 14 июля обещали небывалое выпадение осадков. За сутки прогнозировалась половина месячной нормы. Однако осадки распределились более-менее равномерно. В Калуге небольшой дождь шёл целый день. Лишь к вечеру усилился ветер, начался ливень.

Непогода оставила без электричества жителей четырёх районов нашего региона, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Пострадали жители Боровского, Жуковского, Медынского и Мосальского районов. Порывы ветра там достигали 20 м\с.

Возобновить подачу электроэнергии обещают к 6:00 15 июля.

Напомним, синоптики обещают дожди и 15 июля.