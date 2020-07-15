Массовое ДТП в Калужской области: разбились шесть машин

Днём во вторник, 14 июля, в Боровском районе Калужской области на трассе А108 произошло массовое ДТП. В среду в полиции рассказали подробности.

По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулём грузовика МАН не соблюдал дистанцию и врезался в «Газель». Эта машина в свою очередь отлетела ещё в одну «Газель». Та столкнулась с «Хендаем». А «Хендай» врезался в «Опель» и грузовой «Мерседес».

Различные травмы в ДТП получил 39-летний водитель одной из «Газелей», рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

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