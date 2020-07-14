Женщина два месяца живёт под яблоней

Моется в ручье, а еду ей приносят родственники и соседи.
— Вот моя кровать, — показывает самодельный настил под деревом Светлана ЗАРУЦКАЯ. — Укрываюсь пальто. Когда идут дожди, бегу в заброшенный дом и прячусь в нём. Здесь лежат все мои вещи.
Светлана садится под яблоню, не в силах унять текущие по лицу слёзы.
На пепелище
Мы застали её за прополкой грядок. Огород небольшой. Но здесь растёт всё самое необходимое: зелень, овощи, ягоды и фрукты.
Светлане 43 года. Инвалид третьей группы. Долгое время работала в колхозе. В 2009 году он распался.
— Естественно, Света осталась без работы. Пыталась куда-то устроиться, но человек она больной, а с инвалидностью не очень-то даже посудомойкой возьмут, — рассказывает её сестра Татьяна. — Периодически её берут на сезонные работы: луковицы цветочные почистить или ещё что-то.
Основной доход Светланы — пенсия по инвалидности. Деньги небольшие, но ей как-то удавалось сводить концы с концами. Выручал и огород.
— В колхозе ей выдали жильё — частный дом с землёй в Литвиново. Дом на два хозяина, по соцнайму. В декабре 2018 года случился пожар, половина Светланы полностью сгорела, — вспоминает Татьяна. — Почему это произошло? Дом был в аварийном состоянии, печка развалилась. Я ходатайствовала, чтобы сделали хоть какой-то ремонт. Печку смотрели, сказали, что ремонтировать её бессмысленно, очень дорого. А тут зима подходила. Сестра замерзает. Я обратилась к местным депутатам за помощью. Купили ей буржуйку, поставили. Ночь была морозная, она её хорошенько натопила…
— Я чувствовала: что-то случится, — добавляет Светлана. — Затопила буржуйку. Легла, а заснуть не могу. И вдруг в доме зарево. Не пойму, в чём дело. А это горит потолок. Испугалась, выскочила на улицу. Пожарные приехали. Я не могу и слова сказать. Соседи дали мне обуться, какую-то кофту накинули.
Светлана и до этого-то жила довольно скромно. А после пожара осталась с одной собакой.
— Сгорели все вещи, ни одной вилки с ложкой не уцелело. Прибегает ко мне, плачет, но не из-за того, что осталась без всего, а из-за того, что в огне пострадала её собака, — рассказывает Татьяна.
Будто понимая, о чём мы говорим, из будки вылезает рыжий пёс. Один его бок покрыт шрамами.
— Жулик, Жулик, мой хороший, — Светлана гладит собаку.
— Да, жизнь у Жулика после пожара сложилась лучше, чем у его хозяйки. Ему досталась просторная будка. А вам что? — вырывается у меня.
От сгоревшего дома Светланы ничего не осталось. Уцелела лишь половина избы её соседа, да и та сильно пострадала — повреждена крыша, обгорела одна из стен. Но первое время Светлана жила именно там, лишь прохудившуюся крышу затянула плёнкой. Однако вскоре сосед попросил её съехать.
— Он собирается продать свою половину, — объясняет Татьяна.
— Да кто ж такую развалюху купит? — удивляюсь я.
— Да вы что, у нас здесь земля на вес золота! Хорошая дорога, близко Калуга, кругом леса — что ещё нужно дачникам?
После пожара уцелел только пёс Жулик
Жизнь у кладбища
— И где же потом жили? — спрашиваю я у Светланы.
— Первое время на остановке у кладбища в Литвиново, после — в нашей же деревне с мужчиной. Но недавно мы с ним поругались. Он напился и меня выгнал, — объясняет Светлана. — И я пришла под свою яблоню. На земле сплю уже два месяца. А что сделаешь? Соседи дают мне поесть, приносят чай, еду. Моюсь в ручье холодной водой, чтобы только от меня не пахло.
Её сестра уже второй год пытается решить вопрос с жильём.
— Обращалась в администрацию нашего сельского поселения. Мне сказали, что погорельцам положен лес, мол, пусть она берёт делянку и строится. У неё пенсия чуть больше 9000 рублей, как можно построиться на эти деньги? На что мне ответили: «Пусть она делянку продаст тем, кто занимается лесом, а они ей сруб или что-то там сделают», — рассказывает Татьяна. — Обращалась я и к главе Ферзиковского района. Получила отписку, что резервного жилья нет. В 7 км отсюда есть деревня Андреевская. Там ей предложили поселиться в бывшей библиотеке. Это щитовой домик без дверей и пола. Только каркас. Считай, та же улица.
— Ещё мне предлагали жить в бывшей школе. Здание огромное. Как его протопить, на что содержать? Что мне, в футбол там играть? Отказалась, — добавляет Светлана.
— Я и в соцзащиту ездила, там отвечают, что могут хоть завтра в интернат её отправить, — говорит Татьяна. — Света, может, в интернат, а? Ты будешь в тепле, чистоте, самой же понравится. Это ведь не тюрьма, ты сможешь и гулять, и ко мне в гости приезжать!
— Нет, я лучше буду пропадать! — тут же отвечает Светлана.
Она не понаслышке знает о подобных заведениях.
— Училась в специнтернате в Редькино. Окончила только 5 классов. Мать, бывало, её отведёт, а она через день уже дома. Снова отведёт, она опять сбежит. Потом и вовсе перестала ходить, — говорит Татьяна.
Когда мы стали прощаться, Светлана поделилась мечтой. Она хочет купить небольшой утеплённый вагончик, поставить на участке и жить в нём.
— Соседи обещали помочь подыскать его через Интернет, — говорит Светлана.
— А где деньги взять? У меня столько нет. Да и у тебя тоже, — объясняет её старшая сестра. — Кредит тебе не дадут, ты ещё предыдущий не погасила.
Оказалось, что незадолго до пожара Светлана взяла кредит на ремонт дома. Наняла каких-то рабочих, а те, взяв деньги, сразу исчезли. За кредит женщина платит до сих пор.
О том, что здесь когда- то стоял дом, говорит лишь груда кирпичей. Рядом — о бугленная половина соседа.
А дальше — тишина
Старшая сестра Светланы обратилась в редакцию «Перекрёстка» от отчаяния.
— Она же пропадёт на улице! Я бы и к себе её взяла. Но Света — женщина с характером. Чуть что не по ней, это настоящий вулкан. Не будет моё сердце спокойно, пока она спит под яблоней, — говорит Татьяна.
В министерстве труда и социальной защиты оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, но разбираются с ней. Как только мы получим информацию из ведомства, обязательно её опубликуем.
Официально
— Мы ничего предложить не можем, у нас нет муниципального жилья, — прокомментировал ситуацию глава администрации сельского поселения «Деревня Ястребовка» Алексей КОРОБЕЙНИКОВ. — Она мне сразу заявила, что хочет жить только в Литвиново. Но мы рук не опускаем. Подаём заявления в лесхоз для того, чтобы ей выделили делянку. Построиться мы поможем, да и сама женщина кредит может взять, хоть тысяч 60. А почему сестра её к себе не возьмёт жить? У неё хороший большой дом.
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