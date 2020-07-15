В Калуге запретили купаться во всех водоёмах

Пляж на Воробьёвке в Калуге.

Во всех водоёмах на территории Калуги запрещено купаться. Во вторник, 14 июля, об этом рассказали на планёрке в городской управе.

- У нас есть специальный документ, который предоставлен Роспотребнадзором, где говорится, что купаться на территории муниципального образования сейчас запрещено, - пояснила заведующая отделом по организации защиты населения городской управы Наталия ЕГОРОВА.

Как отмечают чиновники, дело не только в том, что Калужская область еще не перешла к третьему этапу снятия ограничений. На данный момент ни в Яченском водохранилище, ни в Андреевском карьере, ни в пруду у деревни Лаврово-Песочня, ни в водоеме у деревни Рождествено вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, подчёркивают в городской управе.

Обсуждение купального сезона началось после того, как врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА в соцсетях попросили оборудовать пляж на Оке.

- Очень важно понимать, что место приобретает определенный статус при достижении определенных условий, включая, в том числе, санэпидблагополучие, - ответил Денисов. - Если появится бесплатный обустроенный общественный пляж на Оке, это значит, что мы создали условия, чтобы люди полезли в воду. Поэтому здесь очень взвешенно надо принимать решения.

В то же время он поручил своему заместителю, начальнику управления городского хозяйства Александра Шпиренко, проработать возможность создания зоны отдыха у воды и на Оке.

UPD. После 15:00 15 июля городская управа на своём официальном сайте поменяла информацию. Теперь там сказано, что «санитарно-эпидемиологическим нормам сейчас соответствует лишь водоем у деревни Лаврово-Песочня».

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