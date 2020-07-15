В Калуге мошенник обманул женщину на 320 тысяч рублей

В Калуге пожилая женщина лишилась 320 тысяч рублей. В среду, 15 июля, об этом случае рассказали в УМВД по Калужской области.

- В феврале 2020 года к ней в квартиру пришли двое мужчин, которые представились сотрудниками газовой компании, - отмечают в полиции. - Они сообщили о проведении акции по установке приборов оповещения загазованности помещения. Женщина ответила, что данная услуга ее не интересует. Через несколько дней незнакомцы вернулись и сообщили, что услуга носит обязательный характер и указанные приборы будут устанавливаться во всех квартирах. Кроме того, женщине, как ветерану труда, положена скидка на их установку. Согласившись на такие условия, калужанка заплатила за приборы около 22 тысяч рублей, после чего мужчины установили датчики и ушли.

Но на этом история не закончилась. Через некоторое время один из «газовщиков» снова пришел к пенсионерке и рассказал, что есть возможность вернуть деньги, затраченные на установку газоанализаторов. Но для этого женщине нужно оформить страховку, а также открыть банковский счет, на который вернутся деньги.

- В течение трех месяцев незнакомец приходил к калужанке и забирал различные суммы, убеждая ее, что они нужны для оплаты страховых взносов и будут возвращены на банковский счет вместе с суммой за приобретение датчиков, - отмечают следователи. - В общей сложности сумма ущерба, причиненного калужанке, составила более 320 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого задержали. Это 22-летний калужанин. Ранее он продавал газовое оборудование. По версии следствия, мужчина уволился, но сохранил при этом тетрадь со списком клиентов. Ещё одну пенсионерку он обманул на 60 тысяч.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Расследование сейчас продолжается.

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