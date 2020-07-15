В Калужской области скончался священник, осужденный за развращение детей

Никон Харьков.

В Калужской области умер священнослужитель Калужской митрополии РПЦ Никон (Сергей) Харьков. Во вторник, 14 июля, об этом сообщил российский религиозный и общественный деятель Андрей КУРАЕВ.

- Наш дорогой Батюшка Никон отошел ко Господу, - написал он. - Это Никон Харьков, известный как Никон, священнослужитель Калужской митрополии РПЦ, осужденный на 5 лет по педофильской статье. 44 года. В тюрьме так и не побывал.

Как мы ранее рассказывали, клирика Козельской епархии иеромонаха Никона из села Брынь Думиничского района в конце 2019 года приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Как установило следствие и суд, мужчина совращал мальчиков прямо в алтаре собственного храма.

Причины смерти священника пока не называются.

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