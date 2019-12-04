Калужский священник развращал мальчиков в алтаре храма

В Калужской области суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима клирика Козельской епархии иеромонаха Никона, в миру - Сергея Харькова. Он служил в селе Брынь Думиничского района. Прихожане считали священника целителем, а он, как установило следствие, совращал мальчиков прямо в алтаре собственного храма.

«Однажды в декабре 2017 года, незадолго до моего дня рождения, когда мы с бабушкой были в храме в селе Брынь на утренней службе, ко мне подошел отец Никон и предложил мне пойти в алтарь... Там отец Никон обычным голосом велел мне снять штаны и трусы. Я так и поступил — папа, мама и бабушка всегда говорили мне, что священников нужно слушаться беспрекословно... Мне было очень стыдно, я не знаю почему. При этом он не бил меня, не угрожал мне и не повышал на меня голос... Когда я оделся, отец Никон сказал, что все это — только между мной, им и Богом, и что я никому не должен об этом рассказывать. Что это наша тайна», - цитирует показания потерпевшего 12-летнего мальчика lenta.ru.

«В алтаре он приложил ладонь своей правой руки мне ко лбу и стал читать молитвы по типу "изыди, бесы" — я такие никогда не слышал. При этом второй рукой, левой, священник стал гладить меня по туловищу, в области груди и живота, постепенно опуская руку, и в какой-то момент стал массировать мне паховую область. От неожиданности я впал в ступор и ничего не мог ни сделать, ни сказать... Затем священник велел мне спустить брюки и трусы и стал совершать развратно-поступательные движения [именно такие слова в первых показаниях произнес потерпевший], - приводятся показания другого подростка.

Батюшка же настаивал на собственной невиновности, сначала заявляя, что дети его оговорили, а потом он сказал, что лечил подростков, а те его в силу возраста просто не поняли.

Чтобы доказывать вину отца Никона, пришлось провести несколько экспертиз, которые установили, что дети говорят правду, множество осмотров и допросов. Сергей Харьков согласился пройти проверку на полиграфе, но в процессе исследования активно противодействовал работе эксперта.

Когда же судебное следствие завершилось, отец Никон внезапно заболел. Пять раз дата оглашения приговора переносилась, и в конце концов районный суд вынужден был провести выездное заседание прямо в больнице, у койки священника.

Сейчас отец Никон находится в следственном изоляторе. Он обжаловал приговор.