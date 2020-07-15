В Калуге демонтировали спортивные тренажёры из-за пьяных компаний

В Калуге во дворе дома №5 на улице Литейной демонтировали тренажёры, установленные несколько лет назад. Их перевезли в Пучково, сообщили во вторник, 14 июля, на городской планёрке.

- Причина проста – людям, которые живут в этом доме, надоели шумные и зачастую нетрезвые компании, собирающихся у тренажеров по вечерам, и горы мусора, которые они после себя оставляют, - объясняют чиновники.

Это уже пятый дворовый комплекс, демонтированный с 2018 года по просьбам горожан.

Как рассказал 14 июля на планерке заместитель начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Сергей КЛИМОВ, в горуправу поступила еще одна заявка на демонтаж – от жителей дома №14 на улице Гурьянова. Там та же проблема.

- Конечно, не хотелось бы, чтобы эти комплексы переезжали, - прокомментировал ситуацию врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Они в свое время ставились для того, чтобы у людей появились дополнительные возможности для занятий физической культурой и спортом на системной основе. К сожалению, люди голосуют за переезд спортивных площадок. Но вопрос о переезде надо рассматривать как крайнюю меру, когда действительно нет спроса и когда все другие предусмотренные законом способы исчерпаны. Здесь очень важна системная работа и неравнодушное отношение наших граждан.

Денисов предложил проанализировать все поступившие в горуправу жалобы и «точечно их отработать». Заодно он поручил заняться сквером в микрорайоне Малиновка, жителям которого тоже надоели шумные пьяные компании.

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