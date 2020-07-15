Открытие детских лагерей в Калужской области: чиновники предупредили о возможной опасности

Как мы уже рассказывали, в Калужской области отложили открытие детских загородных лагерей. Изначально заявлялось, что они смогут заработать с 15 июля. Однако теперь никаких дат не называют.

Лагеря и полноценная работа детских садов возможны только на третьем этапе снятия ограничений. Когда Калужская область к нему перейдёт – большой вопрос. На 15 июля коэффициент распространения COVID-19 составил в нашем регионе 0,89. Для третьего этапа нужно 0,5.

В то же время на странице министерства образования и науки Калужской области в «ВКонтакте» опубликовали опрос о том, нужно ли вообще нынешним летом открывать лагеря.

- Сейчас многие ждут открытия загородных летних лагерей, мечтая отправить детей на отдых после тяжелого учебного года, - отмечают в министерстве. - При этом часто забывают, что даже при переходе на третий этап снятия ограничений летний отдых в детских лагерях будет сильно отличаться от того, к чему все привыкли. Например, в лагере не будет массовых мероприятий, а количество детей, которое сможет вместить лагерь будет вдвое меньше, чем обычно. Родители не смогут посещать детей в течение смены, а заболевший ребенок превратит летний лагерь в обсерватор – пространство, изолированное на неопределённый срок. Появление даже одного такого обсерватора и новые вспышки коронавирусной инфекции поставят под угрозу начало учебного года в традиционной форме. Сегодня понятно, что организация летнего отдыха для детей в 2020 году будет очень непростой. Эпидемиологические ограничения не обойдут стороной и детские лагеря.

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