Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 июля

В Калужской области в среду, 15 июля, коронавирус выявили ещё у 39 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6742 до 6781.
Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке умерших 52 жителя Калужской области.
За сутки вылечились 166 калужан. Всего в регионе справились с вирусом 5053 человека (74,5% от числа заболевших).
Лечение сейчас продолжают 1676 пациентов во всех районах области:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 15 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 15 июля 2020 года снизился до 0,89. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
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