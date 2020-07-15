Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 июля

В Калужской области в среду, 15 июля, коронавирус выявили ещё у 39 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6742 до 6781.

Новых смертей не зафиксировано. Всего в списке умерших 52 жителя Калужской области.

За сутки вылечились 166 калужан. Всего в регионе справились с вирусом 5053 человека (74,5% от числа заболевших).

Лечение сейчас продолжают 1676 пациентов во всех районах области:

Калуга – 421 (-62 к предыдущему дню),

Обнинск – 240 (-18),

Боровский район – 168 (-22),

Малоярославецкий район – 133 (-7),

Жуковский район – 126 (-3),

Козельский район – 102 (+3),

Людиновский район – 82 (-4),

Дзержинский район – 63 (-3),

Кировский район – 36 (-1),

Жиздринский район – 35 (-2),

Сухиничский район – 33 (-2),

Ферзиковский район – 31 (-1),

Перемышльский район – 25 (0),

Ульяновский район – 25 (+1),

Юхновский район – 25 (-1),

Бабынинский район – 23 (0),

Думиничский район – 23 (0),

Мещовский район – 16 (0),

Спас-Деменский район – 15 (-2),

Медынский район – 11 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Тарусский район – 8 (-1),

Куйбышевский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 7 (0),

Мосальский район – 6 (0),

Износковский район – 5 (-2).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 15 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 15 июля 2020 года снизился до 0,89. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

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