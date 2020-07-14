Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 июля

В Калужской области во вторник, 14 июля, коронавирус выявили ещё у 45 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6697 до 6742.

Скончался ещё один пациент. Это 68-летний житель Калуги. Всего в списке умерших уже 52 жителя Калужской области.

За сутки вылечились 211 калужан. Всего в регионе справились с вирусом 4887 человек (72,5% от числа заболевших).

Лечение сейчас продолжают 1803 пациента во всех районах области:

Калуга – 483 (-39 к предыдущему дню),

Обнинск – 258 (-64),

Боровский район – 190 (-24),

Малоярославецкий район – 140 (-13),

Жуковский район – 129 (-17),

Козельский район – 99 (-3),

Людиновский район – 86 (-2),

Дзержинский район – 66 (+2),

Жиздринский район – 37 (-1),

Кировский район – 37 (-1),

Сухиничский район – 35 (-2),

Ферзиковский район – 32 (-2),

Юхновский район – 26 (-3),

Перемышльский район – 25 (+2),

Ульяновский район – 24 (0),

Бабынинский район – 23 (-1),

Думиничский район – 23 (+1),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Мещовский район – 16 (0),

Медынский район – 11 (0),

Барятинский район – 10 (+1),

Тарусский район – 9 (0),

Износковский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 7 (-1),

Хвастовичский район – 7 (0),

Мосальский район – 6 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 14 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 14 июля 2020 года снизился до 0,96. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

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