Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 июля

В Калужской области во вторник, 14 июля, коронавирус выявили ещё у 45 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших выросло со вчерашних 6697 до 6742.
Скончался ещё один пациент. Это 68-летний житель Калуги. Всего в списке умерших уже 52 жителя Калужской области.
За сутки вылечились 211 калужан. Всего в регионе справились с вирусом 4887 человек (72,5% от числа заболевших).
Лечение сейчас продолжают 1803 пациента во всех районах области:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 14 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 14 июля 2020 года снизился до 0,96. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
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