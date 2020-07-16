В Калуге разметку вырубили топором

Вечером в среду, 15 июля, жители Калуги могли наблюдать необычные работы. Недавно нанесённую дорожную разметку на улице Московской в районе перекрёстка с улицей Дзержинского рубили топорами. Видео выложили в группе «Дорожный патруль-Калуга».

- Вот красота какая, - говорит автор видео.

Это видео прокомментировал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

- Подрядная организация нанесла разметку на участке улицы Московской не в соответствии со схемой организации дорожного движения, - заявил он. - Мы ей выдали предписание демаркировать её. Чтобы не повредить верхний слой асфальтобетонного покрытия демаркировочной машиной, подрядная организация решила произвести демаркировку подручными средствами, в данном случае топорами.

По его словам, это не самый элегантный инструмент, но данный способ соответствует ГОСТам, в которых один из видов демаркировки - это механическое удаление скребками.

Уважаемые читатели, а с какими вы необычными явлениями сталкивались на дорогах? Расскажите в комментариях!

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