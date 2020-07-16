В Калуге мужчина открыл стрельбу на улице

В Калуге возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» в отношении 35-летнего местного жителя. По версии полиции, он открыл беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия на одной из улиц Правобережья.
- Вместе со своим товарищем на улице он вступил в словесный конфликт с группой ранее незнакомых граждан, - рассказали в четверг, 16 июля, в УМВД по Калужской области. - В ходе выяснения отношений мужчина достал из своего автомобиля, предположительно, огнестрельное оружие и открыл беспорядочную стрельбу, допустив тем самым грубое нарушение общественного порядка.
Дома у подозреваемого нашли ружьё, из которого, вероятно, и велась стрельба. Срок разрешения на его хранение и ношение истек.
Расследование сейчас продолжается.
Калужанину грозит до пяти лет колонии.
Тем временем
В Калуге тело мужчины нашли в Яченском водохранилище. Подробности.
Открытие детских лагерей в Калужской области: чиновники предупредили о возможной опасности. Подробности.
Массовое ДТП в Калужской области: разбились шесть машин. Подробности.