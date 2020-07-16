В Калуге мужчина открыл стрельбу на улице

В Калуге возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» в отношении 35-летнего местного жителя. По версии полиции, он открыл беспорядочную стрельбу из огнестрельного оружия на одной из улиц Правобережья.

- Вместе со своим товарищем на улице он вступил в словесный конфликт с группой ранее незнакомых граждан, - рассказали в четверг, 16 июля, в УМВД по Калужской области. - В ходе выяснения отношений мужчина достал из своего автомобиля, предположительно, огнестрельное оружие и открыл беспорядочную стрельбу, допустив тем самым грубое нарушение общественного порядка.

Дома у подозреваемого нашли ружьё, из которого, вероятно, и велась стрельба. Срок разрешения на его хранение и ношение истек.

Расследование сейчас продолжается.

Калужанину грозит до пяти лет колонии.

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