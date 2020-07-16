Калужане перестали носить маски: власти объявили о новых проверках

Как мы уже рассказывали, как минимум до 31 июля в Калужской области действует масочный режим. Однако с каждым днём всё меньше калужан вспоминают об этом. В Калуге люди перестали носить маски в транспорте, в магазинах и на остановках. А в сельской местности пропали даже формальные объявления на магазинах о масочном режиме.

Вечером 15 июля глава управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана РОЖКОВА затронула эту тему.

- Она рассказала о выявленных случаях несоблюдения организациями и предприятиями, начавшими свою работу после отмены ряда ограничений, масочного режима и других требований санитарно-эпидемиологической безопасности, - сообщает пресс-служба правительства. - В этой связи Светлана Рожкова обратилась к руководству оперативного штаба с предложением возобновить проверочные мероприятия.

Когда именно будут проходить проверки, пока не сообщается.

Напомним, сейчас Калужская область находится на втором этапе снятия ограничений. Работает магазины, летние веранды кафе, парикмахерские, салоны красоты. В то же время открытие детских лагерей и возобновление полноценной работы детских садов откладываются.

На данный момент в Калужской области выявлен 6781 случай заболевания коронавирусом. Из них вылечились 5053 человека, скончались 52.

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