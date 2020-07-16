В Калужской области опубликовали первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты экзаменов основного периода ЕГЭ, которые выпускники сдавали 3 июля: география, литература, информатика, сообщает 16 июля правительство Калужской области.

- Средние баллы экзаменов соответствуют средним многолетним показателям по региону, а в сравнении с 2019 годом результаты ЕГЭ по географии и литературе продемонстрировали рост среднего балла, - отмечают в калужском правительстве. - Как всегда, экзамены выявили немало выпускников, получивших самые высокие баллы. Более 90 баллов на экзамене по информатике получили 3% выпускников, по географии 10%, по литературе 3%.

Стобалльные результаты по информатике продемонстрировали два выпускника из Обнинска (Гимназии и Лицея ФТШ).

По географии максимальный результат показал выпускник средней школы №11 Обнинска, по литературе – выпускник школы №7 Калуги.

- Результаты экзаменов показали, что обучение в дистанционном режиме не привело к снижению академических результатов школьников, по крайней мере, выпускников, - говорят в калужском правительстве. - Нет оснований считать, что пандемическая ситуация и вынужденное дистанционное обучение повлияли на результаты обучения наших выпускников. Желаем выпускникам дальнейших успехов.

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