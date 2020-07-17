В Калужской области решили не открывать детские лагеря этим летом

Сегодня, 17 июля, на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей было принято решение не открывать загородные оздоровительные лагеря Калужской области летом 2020 года.

Связано это с тем, что опасность заражения вирусом приведёт к автоматической изоляции детей в лагере, распространению инфекции, сделает отдых детей невозможным и поставит под угрозу открытие нового учебного года в традиционном формате, рассказали КП40 в областном минобразовании.

Это предложение вызвало активную дискуссию, его поддержали представители регионального Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и руководители загородных оздоровительных лагерей.

В то же время​ комиссия единогласно высказалась за необходимость скорейшего открытия детских оздоровительных лагерей с кратковременным пребыванием, так называемых пришкольных площадок. В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас идёт активный процесс выдачи разрешений на их работу и многие из них могут принимать детей уже с 20 июля.

Работа пришкольных площадок будет организована в строгом соответствии с требованиями санитарного законодательства.