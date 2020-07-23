Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 июля

В четверг, 23 июля, в Калужской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7020 до 7044. Это наименьший дневной прирост с середины апреля.

Выздоровели еще 74 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5603 (79,5% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жерт по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1385 пациентов:

Калуга – 350 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 197 (-9),

Боровский район – 143 (-6),

Малоярославецкий район – 118 (-5),

Жуковский район – 102 (-6),

Козельский район – 76 (-4),

Людиновский район – 73 (-4),

Дзержинский район – 50 (-2),

Жиздринский район – 34 (+4),

Перемышльский район – 28 (-1),

Сухиничский район – 28 (+1),

Кировский район – 23 (-2),

Ферзиковский район – 23 (+1),

Думиничский район – 20 (-1),

Спас-Деменский район – 20 (0),

Бабынинский район – 17 (0),

Ульяновский район – 16 (0),

Мещовский район – 13 (-3),

Юхновский район – 13 (-2),

Барятинский район – 8 (0),

Износковский район – 8 (0),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (-2),

Медынский район – 5 (-2),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 23 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 23 июля 2020 года составил 0,85. Кликните на график, чтобы увеличить картинку.

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