Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 июля

В четверг, 23 июля, в Калужской области подтвердили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7020 до 7044. Это наименьший дневной прирост с середины апреля.
Выздоровели еще 74 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5603 (79,5% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жерт по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1385 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 23 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 23 июля 2020 года составил 0,85. Кликните на график, чтобы увеличить картинку.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!