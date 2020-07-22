Дистанционно или за партой: как начнётся учебный год в калужских школах

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ 21 июля на странице в «ВКонтакте» опубликовал статью, в которой подробно рассказал о внедрении в образование целевой модели цифровой образовательной среды в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года. Одним из пилотных регионов этого проекта планируется Калужская область.

Одна из тем, которую Аникеев затронул в этой статье – начало предстоящего учебного года. Многие калужские родители опасаются, что школы по-прежнему останутся закрытыми, а дети будут учиться дистанционно.

- Обучение будет проходить в привычном для всех формате - за школьными партами! – уверяет Аникеев. - Как мы уже сказали, тотального дистанционного формата не будет. Но скажу, что было бы ошибкой заклеймить и совсем отбросить дистанционное образование как форму получения образования. Оно не может быть всеобщим в обычной жизни! Но скажите мне, пожалуйста: вы уверены, что какая-то пандемия не повторится? А вторая волна кронавируса? И как мы будем в этом случае учить детей? Болеть, но учиться в школе? Или прекратить процесс обучения? Есть только один ответ: учить дистанционно! А бесконечные карантины в наших школах из-за гриппа и ОРВИ, из-за которых мы теряем в учебном процессе до четверти всего учебного времени? Ведь в этот период никто не учится! Разве это допустимо? Ведь это влияет на качество подготовки наших детей!

По его словам, люди постоянно общаются друг с другом дистанционно в соцсетях, получают в дистанционном режиме госуслуги, совершают онлайн покупки и так далее.

- Все это с успехом прогрессирует! – заявил министр. - А обучать детей дистанционно нельзя! Проблема вот в чем: родители не хотят брать на себя и толику ответственности за обучение ребенка дома! Проще отправить его школу и потом предъявлять к ней требования, если их что-то не устраивает! Разве не так?

Александр Аникеев также подчеркнул, что цифровизация не является постепенным переходом на дистанционное обучение:

- Дистанционное обучение было экстренной мерой по сохранению процесса образования в период пандемии. Теперь надо учитывать этот опыт, чтобы с его помощью повысить качество образования. Стоит сказать, что во время дистанционной работы многие учителя на несколько порядком повысили свои навыки в работе с компьютером. И сейчас, когда работа школы вернулась в обычный режим, эти навыки должны им помочь. Тем, кого посещают эти навязчивые мысли, советую попытаться ответить на вопрос: зачем??? Хотя, мне иногда в связи с этим кажется, что многие наши люди не знают о том, что у нас была коронавирусная пандемия!

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