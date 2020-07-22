В Калужской области опубликовали результаты ЕГЭ по русскому языку

Опубликованы результаты ЕГЭ калужских школьников по русскому языку. Во вторник, 21 июля, об этом сообщило региональное министерство образования и науки.

- Средний балл калужских выпускников аналогичен прошлогоднему - 10 человек получили 100 баллов (в 2019 году - 14), - отмечают в Минобразования. - Это выпускники школ Калуги, Обнинска и Козельска.

342 школьника показали результат выше 90 баллов.

Впрочем, на странице министерства в соцсетях в комментариях к этой записи калужане начали жаловаться: на сайте, где можно посмотреть свои результаты тестирования, ничего ещё нет.

- Где результаты? - написала Эва Молочкова.

- А где их найти? – поддержала тему Настя Тадевшева.

- Пожалуйста, не торопитесь, - ответили на это вечером 21 июля в министерстве. - Результаты ЕГЭ поступят в ваши школы и личные кабинеты. Вы всё узнаете вовремя. Полагаем, что завтра этот вопрос точно не возникнет.

Утром 22 июля появились сообщения, что результаты ЕГЭ по русскому языку уже доступны. Их можно узнать на официальном сайте.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области опубликовали первые результаты ЕГЭ.