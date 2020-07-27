Калужская область с 28 июля переходит на третий этап снятия ограничений

Калужская область с 28 июля 2020 года переходит на третий этап снятия ограничений. Соответствующее постановление в понедельник, 27 июля, подписал врио губернатора Владислав ШАПША, сообщает пресс-служба правительства.

- Мы добились серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфекции, - заявил Шапша. - С завтрашнего дня Калужская область выходит на третий этап снятия ограничений. У нас сможет работать практически всё, включая концертные залы, театры и кинотеатры. Закрытыми останутся только детские загородные лагеря. Также мы сохраняем возможность для работающих пенсионеров старше 65 лет оставаться дома на больничном. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Берегите себя.

Согласно данному постановлению, сохраняется работа в удаленном доступе, если это не нарушает работу учреждения. С 1 августа по 31 августа текущего года в регионе продлевается режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 29 июля по 25 августа этого года продолжится действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

- В транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу необходимо продолжить использование гигиенических масок, - сообщает пресс-служба правительства. - Масочный и дезинфекционный режимы нужно соблюдать на предприятиях любых форм собственности. Социальная дистанция – 1,5 м – сохраняется.

Ранее, напомним, в Калужской области с 23 июля разрешили полностью открыть рестораны и кафе.

Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в нашем регионе ввели с 17 марта 2020 года.

В последние дни количество новых заболевших начало существенно уменьшаться. Регистрируются минимальные с апреля показатели. 27 июля зафиксировано 22 новых случая.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 27 июля 2020 года составил 0,74. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

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