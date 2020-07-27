В Калужской области продлили масочный режим до 31 августа

Как мы уже рассказывали, Калужская область с 28 июля 2020 года перешла к третьему этапу снятия ограничений. Утром во вторник опубликован полный текст постановления правительства региона №569.

Этот документ отменяет введенные ранее в марте запреты, связанные с распространением коронавируса.

С 28 июля могут работать детские сады, школы, кинотеатры, театры, концертные залы, развлекательные и торговые центры, ночные клубы.

Ограничения сохраняются лишь для детских загородных лагерей.

Также ограничения будут действовать для людей старше 65 лет и жителей региона с хроническими заболеваниями. Как минимум до 25 августа они могут оставаться дома на больничном.

В то же время режим повышенной готовности в Калужской области продлён до 31 августа 2020 года. Также до этой даты продолжает действовать масочный режим.

- Мы добились серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфекции, - комментировал ситуацию врио губернатора Владислав ШАПША.

В то же время он подчеркнул, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Полный текст постановления правительства Калужской области №569 от 28.07.2020:

Ранее, напомним, в Калужской области с 23 июля разрешили полностью открыть рестораны и кафе.

Режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в нашем регионе ввели с 17 марта 2020 года.

В последние дни количество новых заболевших начало существенно уменьшаться. Регистрируются минимальные с апреля показатели. 27 июля зафиксировано 22 новых случая.

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