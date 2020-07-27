Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 июля

В понедельник, 27 июля, в Калужской области подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7111 до 7133.

Выздоровели еще 9 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5746 (80,67% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остается 1331 пациент:

Калуга – 352 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 176 (-1),

Боровский район – 130 (-2),

Малоярославецкий район – 113 (+1),

Жуковский район – 91 (+1),

Козельский район – 72 (+2),

Людиновский район – 70 (+3),

Дзержинский район – 46 (+1),

Жиздринский район – 38 (-1),

Сухиничский район – 32 (+1),

Перемышльский район – 28 (+1),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Бабынинский район – 19 (0),

Кировский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Юхновский район – 14 (0),

Мещовский район – 13 (0),

Барятинский район – 8 (+1),

Износковский район – 7 (0),

Тарусский район – 7 (0),

Хвастовичский район – 6 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Медынский район – 4 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 27 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 27 июля 2020 года составил 0,74. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

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