Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 июля

В понедельник, 27 июля, в Калужской области подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7111 до 7133.
Выздоровели еще 9 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5746 (80,67% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остается 1331 пациент:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 27 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 27 июля 2020 года составил 0,74. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Тем временем
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