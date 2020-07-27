Юбилейное ностальжи: староторжское море людей и снежные зимы

Мы продолжаем нашу акцию к 650-летию Калуги под названием «Юбилейное ностальжи». Как мы уже писали в прошлом номере, наш фотограф Сергей КОНСТАНТИНОВ притащил в редакцию три пакета негативов с фотографиями Калуги, которые он сделал в период с 1992 по 1999 год.

И в этом номере мы продолжаем публиковать эти поистине бесценные кадры, снятые еще на черно-белую плёнку.

Кстати, наши читатели задались вопросом, а почему фото черно-белые? Ведь в то время уже вовсю была в ходу цветная пленка. Ответ прост. В девяностые калужские газеты были чёрно-белыми, потому редакциям не было резона тратиться на дорогую цветную плёнку. Всё равно пришлось бы переводить фото в ч\б.

Точный год неизвестен (может, вы подскажете?) Митинг профсоюзов на Старом торге по поводу невыплаты зарплат. Площадь буквально потонула в людях. Их было столько, что горожане разместились даже на балконах гостинорядского. Рабочие требовали отставки правительства России. Заглавное фото, кстати, тоже с этого мероприятия.

Прогноз на будущее. 1999 год.

1998 год. А вы помните автогородок в городском парке?

В 1996 году лошади в Калуге гуляли не только на Кубяка.

Когда-то давным-давно, к примеру, в 1996 году, зимы в Калуге были очень снежными и ребятня каталась на санках по всей Калуге. Это фото сделано на Кубяка.

Грустно говорить, но, судя по этому фото, на День города в 90-х людей собиралось куда как меньше, чем на митинги. Этот кадр - из далёкого 1992 года.

9 Мая 1995 года.

1995 год. Мальчик с собакой.

Вот такие раритеты можно было встретить в 1996 году на парковке у обладминистрации.

Городская свалка Калуги. 1999 год.

А вы помните кооперативные магазины? Точный год, когда сделано фото, неизвестен.

Улица Карьерная, 1999 год. Добро пожаловать в ад. В смысле в "Запорожец" и под него.

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