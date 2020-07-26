Коронавирус в Калужской области: 26 июля обновлен трехмесячный минимум по числу заболевших

В субботу, 25 июля, в Калужской области подтвердили 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7090 до 7111. Это минимальный дневной прирост за три месяца. Напомним, в последние два дня число заболевших прибавлялось на 23 в день и вот минимум обновлен.

Выздоровели еще 5 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5737 (80,67% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1318 пациентов: