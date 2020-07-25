Коронавирус в Калужской области: по состоянию на 25 июля поправились более 80% калужан

В субботу, 25 июля, в Калужской области подтвердили 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7067 до 7090. Это минимальный дневной прирост за последние три месяца.

Выздоровели еще 50 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5732 (80,84% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жерт по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1329 пациентов:

Калуга – 340 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 179 (-6),

Боровский район – 132 (-4),

Малоярославецкий район – 111 (-1),

Жуковский район – 90 (-3),

Козельский район – 69 (-1),

Людиновский район – 67 (-2),

Дзержинский район – 44 (-2),

Жиздринский район – 37 (-1),

Сухиничский район – 30 (+2),

Перемышльский район – 25 (-1),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Бабынинский район – 19 (0),

Думиничский район – 18 (0),

Кировский район – 18 (0),

Ульяновский район – 15 (0),

Мещовский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Износковский район – 7 (0),

Тарусский район – 6 (-1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Медынский район – 4 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 24 июля 2020 года.