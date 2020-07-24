Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 июля

В пятницу, 24 июля, в Калужской области подтвердили 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7044 до 7067. Это минимальный дневной прирост за последние три месяца.

Выздоровели еще 79 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5682 (80,4% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жерт по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1329 пациентов:

Калуга – 344 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 185 (-12),

Боровский район – 136 (-7),

Малоярославецкий район – 112 (-6),

Жуковский район – 93 (-9),

Козельский район – 70 (-6),

Людиновский район – 69 (-4),

Дзержинский район – 46 (-4),

Жиздринский район – 36 (+2),

Сухиничский район – 28 (0),

Перемышльский район – 26 (-2),

Кировский район – 23 (0),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 21 (+1),

Бабынинский район – 19 (+2),

Думиничский район – 18 (-2),

Ульяновский район – 15 (-1),

Мещовский район – 13 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Барятинский район – 7 (-1),

Износковский район – 7 (-1),

Тарусский район – 7 (+1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Медынский район – 4 (-1),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 24 июля 2020 года.

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 24 июля 2020 года составил 0,79. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.

Тем временем

В Калужской области разрешили полностью открыть кафе и рестораны. Подробности.

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