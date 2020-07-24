Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 24 июля

В пятницу, 24 июля, в Калужской области подтвердили 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7044 до 7067. Это минимальный дневной прирост за последние три месяца.
Выздоровели еще 79 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 5682 (80,4% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жерт по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1329 пациентов:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 24 июля 2020 года.
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области 24 июля 2020 года составил 0,79. Нажмите на график, чтобы увеличить картинку.
Тем временем
В Калужской области разрешили полностью открыть кафе и рестораны. Подробности.
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