Уроженцу Жиздры открыли памятник в Петрозаводске

На днях в Петрозаводске открыли памятник десантнику Денису Тимашову, погибшему в 2000 году в ходе контртеррористической операции в Чечне. Гвардии младший сержант был одним из 84 десантников шестой роты, которые погибли в Аргунском ущелье близ Улус-Керта 1 марта 2000 года. Указом президента он посмертно награжден орденом Мужества.

Памятный бюст открыли в новом жилом квартале Петрозаводска на улице, которая носит имя Дениса Тимашова. Это стало частью всероссийского проекта по установке памятников героям военных конфликтов.

Денис Тимашов родился 2 июля 1980 года в городе Жиздра Калужской области. Затем семья переехала в Питкярантский район Карелии. Денис окончил Рауталахтинскую школу и поступил учиться в техникум в Сортавале. Успел поработать в зверосовхозе «Ладожский». В ноябре 1998 года был призван в армию. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню.

Улица в Петрозаводске названа в честь Дениса Тимашова.

Денис Тимашов погиб в 2000 году.

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