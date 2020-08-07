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Памятник 600-летию Калуги начал зарастать деревьями

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.08.2020 07:01 18 2089
Памятник 600-летию Калуги начал зарастать деревьями

Осенью 2018 года на нашем сайте вышла новость «Памятник 600-летию Калуги начал разваливаться». В материале мы рассказывали о плачевном состоянии «шарика».

Тогда городские и областные чиновники согласились, что что-то надо делать, однако с тех пор прошло почти два года, а руки до памятника ни у кого не дошли.

Основание, на котором находится сам «шарик», продолжает разваливаться. Более того, на нём уже со всех сторон подрастают деревья. Их корни, вероятно, наносят ещё больший урон памятнику.

После нашей статьи в 2018 году возмущался тогдашний губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

- Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие!

Памятник 600-летию Калуги разваливается и зарастает деревьями

Памятник 600-летию Калуги разваливается и зарастает деревьями

Памятник 600-летию Калуги давно потерял презентабельный вид.

Артамонов поручал не только отремонтировать основание, но и покрыть сам шар медью. Для этого даже обещали выделить деньги из областного бюджета.

Однако пока ничего не сделано.

В прошлом году в городской управе заявляли, что на ремонт памятника 600-летию Калуги понадобится около 11 миллионов рублей.

- Заказчиком является УКС города Калуги, - прокомментировал текущую ситуацию 6 августа главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Сейчас идёт проектирование. По-моему, ещё 2 недели, и проект будет готов. Очень кропотливая работа.

По всей видимости, один из символов Калуги всё же дождётся ремонта к 650-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году.

Памятник 600-летию Калуги разваливается и зарастает деревьями

Основание продолжает разрушаться.

Памятник 600-летию Калуги разваливается и зарастает деревьями

Куски бетона валяются под ногами.

Памятник 600-летию Калуги разваливается и зарастает деревьями

Судя по всему, разрушений скоро будет больше.

Памятник 600-летию Калуги разваливается и зарастает деревьями

А деревья становятся всё выше.

Тем временем

В Калуге маршрутка застряла на газоне, пытаясь объехать перекрытый участок. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 07.08.2020 07:01 18 2089
Тэги: благоустройство анатолий артамонов алексей комов памятник архитектура 650 лет калуге
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