Памятник 600-летию Калуги начал зарастать деревьями

Осенью 2018 года на нашем сайте вышла новость «Памятник 600-летию Калуги начал разваливаться». В материале мы рассказывали о плачевном состоянии «шарика».

Тогда городские и областные чиновники согласились, что что-то надо делать, однако с тех пор прошло почти два года, а руки до памятника ни у кого не дошли.

Основание, на котором находится сам «шарик», продолжает разваливаться. Более того, на нём уже со всех сторон подрастают деревья. Их корни, вероятно, наносят ещё больший урон памятнику.

После нашей статьи в 2018 году возмущался тогдашний губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

- Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие!

Памятник 600-летию Калуги давно потерял презентабельный вид.

Артамонов поручал не только отремонтировать основание, но и покрыть сам шар медью. Для этого даже обещали выделить деньги из областного бюджета.

Однако пока ничего не сделано.

В прошлом году в городской управе заявляли, что на ремонт памятника 600-летию Калуги понадобится около 11 миллионов рублей.

- Заказчиком является УКС города Калуги, - прокомментировал текущую ситуацию 6 августа главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Сейчас идёт проектирование. По-моему, ещё 2 недели, и проект будет готов. Очень кропотливая работа.

По всей видимости, один из символов Калуги всё же дождётся ремонта к 650-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году.

Основание продолжает разрушаться.

Куски бетона валяются под ногами.

Судя по всему, разрушений скоро будет больше.

А деревья становятся всё выше.

Тем временем

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