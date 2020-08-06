В Калуге маршрутка застряла на газоне

На улице Московской в Калуге водитель маршрутного автобуса №97 застрял на газоне, пытаясь объехать перекрытый участок от площади Московской до «Линии». Там, напомним, работы продлили до 8 августа. Видео с автобусом вечером 5 августа выложили в группе «Гражданское общество Калужской области» в «ВКонтакте».

Чтобы вытащить микроавтобус «Газель Некст», понадобилась помощь другого водителя.

Местыне жители сообщили KP40, что не все водители руководствуются знаками, передвигаясь в районе перекрытой сейчас улицы Московской.

Как мы уже рассказывали, калужские власти обещают закончить ремонт улиц к 1 сентября.

Водитель автобуса не смог самостоятельно выехать.

Тем временем

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