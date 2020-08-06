В Калуге закроют жуткий дом

В Калуге прокуратура потребовала закрыть доступ в недостроенное здание по адресу Грабцевское шоссе, 128 к.2.

Читатели KP40 в «ВКонтакте» 5 августа жаловались на этот дом.

- Молодёжь всего района Тайфун свободно посещает данное здание, - рассказал Сергей Игнатов. - Просьба обратить на данный вопрос своё пристальное внимание. Данный вопрос не решается годами.

А в четверг, 6 августа, о возможном скором решении проблемы сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Проверкой установлено, что недострой находится в аварийном состоянии, имеет разрушения, не используется по назначению, что делает его потенциально опасным с точки зрения антитеррористической защищенности и общественной безопасности, - подчёркивают в ведомстве. - Свободный доступ в здание собственником в нарушении норм закона не ограничен.

Само здание находится в федеральной собственности. И суд обязал Межрегиональное территориальное отделение управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях ограничить доступ в дом. На это у владельцев есть три месяца. Решение суда уже вступило в законную силу.

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